Вашингтон, , 10:19 — REGNUM В сеть утекла новая информация о консоли Xbox Series S. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

Пользователи сети обнаружили документ с технической спецификацией устройства, в котором указано, что у Series S нет дисковода. Таким образом, они пришли к выводу, что она будет исключительно «цифровой», т. е. её владельцы смогут приобретать только электронные версии игр.

Ранее СМИ сообщили, что Xbox Series S будет обладать меньшей производительностью, чем Xbox Series X. Microsoft 19 августа 2020 года выложила в сеть видео, в котором она показала панель управления новой консоли.

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