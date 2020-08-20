Москва, , 10:19 — REGNUM До конца 2020 года в Москве планируют запустить электронный сервис КИС АРТ, который будет проверять цифровые профили таксистов. Об этом сообщает 20 августа газета «Известия».

По данным СМИ, система будет выявлять и отсекать водителей, имеющих плохую репутацию, а также следить за переработками. Разработкой нового сервиса занимается компания «Интермобилити». Программа может начать работать уже в декабре 2020 года.

«По закону в РФ имеют право осуществлять трудовую деятельность граждане Киргизии, Казахстана и Белоруссии. К сожалению, водительское удостоверение граждан этих стран невозможно проверить — необходимо делать запрос через МИД», — рассказал изданию глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

В общественном совете при Минтрансе не исключили роста цен после внедрения технологии проверки водителей.

«За безопасность нужно платить. Однако если заставить агрегаторы снизить процентную ставку, никаких изменений по цене не произойдет», — заявил член Общественного совета при Минтрансе РФ Андрей Попков.