Пенза, , 10:21 — REGNUM В Пензе продолжаются подготовительные работы, приуроченные к празднованию Дня города. В этом году торжественные мероприятия пройдут в формате фестиваля «Пенза — город счастливых людей» с 4 по 6 сентября, сообщили ИА REGNUM пресс-службе городской администрации.

В эти дни запланированы открытие фонтана, «Гастрофест», «Кавер-фест», благотворительный велозаезд, концерт симфонического оркестра из Ульяновска, ярмарка от кондитерского кластера, молодежный open-air, фейерверк и другие мероприятия. Также пензенцев ждут фестиваль «Том Сойер Фест Пенза», конкурс художественной фотографии «Пенза моя хорошая», авторские экскурсии от туристического проекта «Сурский Круг».

Бесплатно в эти дни по ранее выданным пригласительным билетам можно будет посетить краеведческий и литературный музеи, зоопарк, картинную галерею имени К. А. Савицкого, дворец спорта «Рубин» и ряд других учреждений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе ежегодное празднование Дня города, который отмечают 12 июня, перенесут на осень. в городе из-за угрозы распространения коронавируса невозможно будет провести традиционные массовые мероприятия — открытие галереи почета и славы Пензенской области, шествия, салюта, концертов и фестивалей. Ориентировочно, День города перенесен на сентябрь.

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