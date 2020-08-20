Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Деньги на покупку средств индивидуальной защиты, для обеззараживания воздуха и дезинфекции помещений выделены. Но как работать в условиях пандемии, ясности пока нет. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM на условиях анонимности указал один из педагогов Ростова-на-Дону.

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"Наше образовательное учреждение закупило термометры и обеззараживающие лампы, так как летом работала площадка для школьников. При этом есть ряд вопросов, которые решить невозможно. Так, например, для детей предусмотрены отдельные вход и выход, однако все ученики встретятся в гардеробе, который один на всё учебное заведение. Для того, чтобы обеспечить образовательный процесс в разных кабинетах, придётся пожертвовать предметными классами (биология, химия, физика)», — поделился мнением учитель.

Также, по словам педагога, возникает вопрос с питанием школьников, так как в здании оборудована только одна столовая на всех. Тоже самое касается уроков физкультуры.

«Да, сейчас рекомендуют проводить уроки на свежем воздухе, но мы не в Африке живём, чтобы проводить занятия на площадке зимой. Да и открытая площадка у нас только одна, а одновременно проводятся два урока», — привёл пример педагог.

«Купить можно всё: средства для дезинфекции, маски, перчатки, но как дальше работать в условиях пандемии, непонятно. Нам, педагогам, хочется понять логику новшеств, но пока возникают вопросы. Как учителю говорить на протяжении 40 минут в маске (а в день уроков при этом пять-шесть). Но пока все бросаются бумажками с рекомендациями, которые на практике применены ещё не были», — сетует учитель.

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