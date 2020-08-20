Челябинск, , 10:15 — REGNUM В Челябинской области ещё четыре человека скончались за сутки после заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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26-летний мужчина умер от COVID-19. Ещё трое скончались от других причин. Среди них 63-летняя женщина, а также 56-летний и 85-летний мужчины.

С начала пандемии от ковида умерли уже 102 пациента. От других причин — 221.