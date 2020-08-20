Москва, , 10:39 — REGNUM Беспилотным машинам в России могут в 2021 году разрешить ездить по выделенным полосам. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Как сообщил представитель «Автонет», на данный момент идет подготовка предложения для внесения изменений в правила дорожного движения. Суть инициативы заключается в том, чтобы приравнять беспилотные автомобили к общественному транспорту.

«Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — пояснил представитель организации.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин предложил использовать беспилотники-самосвалы при добыче золота.

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