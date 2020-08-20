Душанбе, , 10:14 — REGNUM Лаборатории Таджикистана выявили 8166 случаев заражения коронавирусом, в том числе 35 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 19 августа в Таджикистане выздоровел 6971 человек, или 85,4% пациентов с коронавирусом, скончались 65 человек. В республике ежедневно регистрируется менее 50 случаев с начала июля.

Напомним, в середине мая в Таджикистане произошел резкий всплеск случаев заражения коронавирусом. Если 13 мая было зарегистрировано 72 случая, то 15-го — уже 211. Позднее наблюдался постепенный спад заболеваемости.