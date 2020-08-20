Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM В Ростовской области учебный год в образовательных учреждениях начнётся в очном формате. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Василия Голубева, с 1 сентября школьная жизнь начнётся для 440 тыс. детей. Всех участников образовательного процесса предстоит обеспечить средствами индивидуальной защиты, в помещениях будет проводиться обязательная дезинфекция. На эти цели из региональной казны выделено 400 млн рублей.

Наряду с этим ведётся подготовка к обеспечению школьников горячими обедами. Питанием будут обеспечены ученики большинства донских школ.

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