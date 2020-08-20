Симферополь, , 10:09 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом в Facebook сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

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»За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции. 11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе один — прибывший из другого субъекта), пять — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здорового населения (в том числе один — прибывший из другого субъекта)», — написал глава Крыма.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1855 человек, 1303 выздоровели, 24 пациента скончались.