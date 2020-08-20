Оренбург, , 10:08 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбург на два месяца продлил меру пресечения в отношении главы Светлинского района региона, который обвиняется в коррупции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Чиновник остается под домашним арестом до 19 октября. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, глава Светлинского района Виктор Тараканов задержан весной 2020 года. Ему инкриминировали крупное взяточничество. По версии следствия, чиновник получил 200 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за победу в конкурсе по благоустройству райцентра.

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