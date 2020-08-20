Москва, , 10:08 — REGNUM Общее количество жителей столицы России излечившихся от COVID-19 за сутки возросло на 1208 и превысило 201 тыс. Об этом 20 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Всего число людей, вылечившихся от (коронавирусной — ред.) инфекции, увеличилось до 201 567», — заявила она, уточнив, что за сутки от нового заболевания вылечились ещё 1208 пациентов.

При этом заместитель мэра указала, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для пациентов с COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,5 млн.