Петрозаводск, , 10:13 — REGNUM Количество смертей, непосредственно вызванных коронавирусной инфекцией, в Карелии достигло 25 случаев. Один летальный исход зафиксирован за последние сутки.

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"Скончалась жительница Петрозаводска 1942 года рождения. Женщина страдала сопутствующими заболеваниями, которые повлияли на исход болезни», — сообщил 20 августа глава региона Артур Парфенчиков.

Он принес соболезнования семье умершей петрозаводчанки. Глава Карелии отметил, что уровень смертности от COVID-19 в республике на сегодня составляет 4,1 случая на 100 тыс. населения (в среднем по Роcсии — 10,9 случая на 100 тыс. населения).

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Карелии составляет 2803 за всё время пандемии. За последние сутки выявлен 21 новый случай, в том числе у двоих детей. Днем ранее сообщалось о 30 новых случаях за сутки.

При этом 14 случаев выявлены в Петрозаводске, по два — в Прионежье и Медвежьегорском районе, по одному — в Костомукше, Сегеже и в поселке Раухала Лахденпохского района.

Выписаны в связи с выздоровление 2065 человек, в том числе 45 человек — за последние сутки.

В Карелии на 20 августа 844 человека находятся на карантине (за сутки их количество увеличилось на 39 человек), еще два человека находятся в обсерваторе. Всего проведено 133 705 исследований, в том числе 1236 тестов за минувшие сутки.

Тем временем в Карелию поступила новая партия модернизированных аппаратов искусственной вентиляции легких. «Все они будут распределены по лечебным учреждениям с учетом эпидемической обстановки», — добавил Артур Парфенчиков.

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