Пенза, , 10:18 — REGNUM С руководителями муниципальных органов управления по поводу начала нового учебного года провел видеоконференцию министр образования Пензенской области Александр Воронков, который рассказал о формате предстоящих школьных линеек.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

С его слов, учебный процесс будет организован в очном режиме. Все образовательные учреждения региона станут соблюдать меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Торжественные линейки в честь 1 сентября пройдут в школах, сам формат мероприятий, традиционно, определят в учебном заведении, отметил Воронков.

ИА REGNUM напоминает, в образовательные учреждения к началу нового учебного года поступят более 55 тыс. дневников школьника Пензенской области. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 7,7 млн рублей.

Читайте также: Дневники школьника Пензенской области получат более 55 тыс. детей