Самара, , 10:07 — REGNUM Более 250 мигрантов из стран СНГ «поселились» на железнодорожном вокзале города Кинель в Самарской области. Об этом 19 августа сообщает 63.ru.

По информации журналистов, мигранты установили палатки на платформе и спят как в здании вокзала, так и на улице. При этом они организовали кухню и ожидают прибытие поезда.

По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, с 15 августа по 17 августа текущего года на вокзал Кинеля приехали 250 мигрантов из Узбекистана, которые хотят вернуться на родину. А поскольку люди находятся на платформе по собственной воле, то для них не созданы специальные условия пребывания. При этом рядом работает стационарное санитарно-гигиеническое помещение.

Сообщается, что пассажирские поезда из г. Кинель в Ташкент в ближайшее время запланированы не были. Администрация региона была оповещена о сложившейся ситуации.

Комментариев от руководства Самарской области по этому поводу пока не поступало.

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