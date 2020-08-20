Ставрополь, , 09:57 — REGNUM В Ставропольском крае жертвами клещей в 2020 году стал 3671 человек. Среди них 1511 детей. По сравнению с прошлым годом число пострадавших от укусов клещей снизилось на 35,4%, сообщили 20 августа в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Произошло также и значительное снижение случаев установления диагноза «Крымская геморрагическая лихорадка». Если в 2019 году по результатам лабораторных исследований он был поставлен 34 больным, то в текущем году — всего восьми, которые проживают в Апанасенковском, Арзгирском, Ипатовском, Нефтекумском, Красногвардейском районах и в городе Ставрополе. На Ставрополье быо обработан против клещей почти 5931 гектар территории, в том числе 841 гектар в зонах отдыха населения и 4783 гектара пастбищ.