Тамбов, , 09:54 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. Все новые пациенты — взрослые, в возрасте от 30 до 80 лет.

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"Прибывших из других регионов нет, 22 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 6499 человек, 5724 выздоровели, 44 скончались. В больнице остаются 252 человека, из них диагноз «пневмония» у 208 человек.