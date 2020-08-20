Нальчик, , 09:54 — REGNUM Большое количество вооружения и боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники полиции у 59-летнего жителя города Майский в Кабардино-Балкарии. Мужчина промышлял поисками оружия в местах, где шли бои за Кавказ, сообщили 20 августа в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Результатами раскопок стали «конструктивные части карабинов Мосина образца 1944 года, 16 ручных и противотанковых гранат с запалами и другие боеприпасы». По заключениям экспертов, несмотря на то, что вооружение пролежало в земле более 75 лет, оно пригодно для использования по назначению.

В отношении «чёрного копателя» возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.