Анадырь, , 09:57 — REGNUM В Анадыре все службы готовы к запуску отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий в многоквартирных домах и социально значимых объектах Анадыря с 21 августа запустят системы центрального отопления.

«Коммунальные службы начнут заполнение магистральных систем теплоснабжения города, на это уйдёт 2−3 дня. Подача тепла в дома будет проводиться УК с начала следующей недели», — пояснили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в муниципалитетах Свердловской области могут начать раньше запланированного.