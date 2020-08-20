Пермь, , 09:53 — REGNUM В Пермском крае 20 августа оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о возобновлении работы саун, бань, а также фуд-кортов на территории торговых центров, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Планируется, что к работе приступят 650 бань и саун, в которых работает более 1 тысяч жителей региона. Прием посетителей банные комплексы должны вести по предварительной записи и с соблюдением требованием Роспотребнадзора, предъявляемых с учетом текущей эпидситуации.

Свою деятельность возобновят и фуд-корты, расположенные в торговых комплексах. Работать объекты общепита смогут осуществлять в формате «на вынос».

Напомним, ранее разрешение на работу получили кафе и рестораны, за исключением фуд-кортов торговых центров.