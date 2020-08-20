Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Женские консультации Екатеринбурга начали работать в обычном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Плановый приём осуществляется с сегодняшнего дня. Решение принято в горздраве Екатеринбурга. В медучреждениях уже открыли предварительную запись.

На входе в медицинские организации организуют фильтры для распределения потоков беременных и иных пациенток. Проводится термометрия, санобработка рук. Помещения проветривают, кварцуют, осуществляется влажная уборка.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге готовят к открытию в плановом режиме городской хоспис.

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