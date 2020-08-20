Ставрополь, , 09:48 — REGNUM На Ставрополье в новом учебном году впервые сядут за школьные парты более 33 тыс. первоклассников. Для них откроет двери 621 школа. Из них в одну смену будут работать 430 школ (70%). Еще в 191 школе учебный процесс будет организован в две смены.

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Общее количество учащихся, которые придут 1 сентября на занятия в эти образовательные учреждения, составит в крае 291 тыс. человек. Для обеспечения безопасности детей управление Роспотребнадзора Ставрополья выдало рекомендации по организации учебного процесса, которые в первую очередь касаются соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в санитарном ведомстве, в течение прошлого учебного года 74 школам было выдано 49 предписаний по улучшению материально-технической базы пищеблоков, систем водоснабжения, освещения и по другим направлениям деятельности, наложив штрафов на сумму свыше 754 тыс. рублей. Сроки исполнения 37 предписаний заканчиваются 1 сентября 2020 года. Пока исполнено лишь 38 предписаний.