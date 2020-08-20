Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Многие геймеры, играющие в Microsoft Flight Simulator, направились исследовать территорию «Зоны 51» и остров, принадлежавший покойному миллиардеру Джеффри Эпштейну. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

В частности, в эти места направился пользователь Twitter, известный под ником Boldly Building. Он, в частности, обнаружил, что «Зона 51» представляет собой территорию, на которой расположены однотипные жилые комплексы, выполненые в европейском стиле. В итоге геймер выяснил, что не он один решил отправиться в эти локации.

https://twitter.com/BoldlyBuilding2/status/1295838289107320832

Релиз Microsoft Flight Simulator состоялся 18 августа 2020 года. Ранее разработчики выложили в сеть трейлер, в котором они показали эволюцию авиасимулятора, начиная с самой первой игры, которая вышла в ноябре 1982 года.

Джеффри Эпштейн — погибший 10 августа 2019 года миллиардер, которого ФБР обвинила в педофилии и торговле детьми.

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