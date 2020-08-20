Москва, , 09:49 — REGNUM Свыше 224 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 224 167 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 33,5 млн, из которых 291 тыс. была проведена за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1208 пациентов.