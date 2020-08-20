Сеул, , 09:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили 288 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 276 новых случаев — локальные, еще 12 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 16 346.

Известно, что основными источниками инфекции в последние дни являются церкви в Сеуле и провинции Кёнгидо.

По данным карантинных органов, в ближайшее время станет ясно, наступила ли вторая волна инфекции.

Количество умерших от COVID-19 в стране увеличилось до 307 человек. Коэффициент смертности составил 1,88%.