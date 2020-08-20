Владивосток, , 09:52 — REGNUM Школы Приморья готовы к началу нового учебного года с учётом всех требований Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации министра образования края Натальи Бондаренко, школы ранее получили все рекомендации по организации работы.

«На линейке у первоклассников могут быть только сами первоклассники, без родителей», — сказала Бондаренко.

21 августа состоится совещание с начальниками управлений образования муниципалитетов, на котором также обсудят вопросы подготовки к началу нового учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор Приморья разъяснил, как будут работать школы в период эпидемии коронавируса. Установленные правила обязательны к исполнению и направлены на предотвращение заноса и распространения инфекции. Ученикам защитные маски можно на уроках не носить.