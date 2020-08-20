Киев, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2134 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 20 августа во время брифинга.

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Он отметил, что за указанный период от последствий, вызванных COVID-19, скончались 40 пациентов, а выздоровели 704 человека.

«Это очередной грустный антирекорд», — констатировал Степанов.

По его словам, за время пандемии на Украине зафиксировали 98 537 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее Степанов отверг возможность отмены местных выборов на Украине в связи с распространением коронавируса.

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