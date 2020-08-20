Уфа, , 09:47 — REGNUM Жалобы участников акции протеста около шихана Куштау рассмотрел Верховный суд Башкирии. Об этом 20 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

По информации журналистов, жалобы были рассмотрены 19 августа. Экоактивисты подали жалобы на постановления судей Ишимбайского городского суда, согласно которым они были привлечены к административной ответственности за неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что постановления в отношении трех граждан были изменены. При этом были снижены сроки административного ареста на двое и на шесть суток. Постановления в отношении пятерых экоактивистов были оставлены без изменений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии арестовали более 30 экоактивистов, задержанных 15 и 16 августа во время протестных акций на шихане Куштау.

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