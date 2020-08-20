Оренбург, , 09:37 — REGNUM В Оренбургской области продолжают обсуждать вопрос о торжественных линейках 1 сентября. Предполагается, что он будет окончательно решен на следующей неделе (с 24 августа). Об этом 20 августа на пленарном заседании областного августовского совещания работников образования Оренбуржья сообщила вице-губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновники склоняются к тому, чтобы не лишать праздника первоклассников и выпускников. Не исключено, что при организации торжеств в крупных школах учеников первых классов придется разделить на части. Директора в рабочем режиме согласуют свои мероприятия с минобром, Роспотребнадзором и местными администрациями. Это касается в первую очередь крупных городов.

Татьяна Савинова подчеркнула, что новый учебный год начнется в очном формате.