Якутск, , 09:38 — REGNUM В Якутии готовятся к сезону ОРВИ и гриппа — началась вакцинация населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Поликлиники принимают по предварительной записи, но в скором времени прививку можно будет поставить и на дому.

По словам специалистов, сегодня стоит задача — не допустить смешения ОРВИ, гриппа и коронавируса. В этой связи лаборатории разделят по тому, кто будет проводить анализы на ОРВИ, грипп и коронавирус, а в инфекционных стационарах увеличат койки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на Камчатке стартует вакцинация населения от гриппа. Уже с 25 августа, когда поликлиники возобновят работу в штатном режиме, начнётся информирование жителей о прививочной кампании.