Тула, , 09:32 — REGNUM Учебный год для школьников в Тульской области начнётся в обычном, очном режиме. Об этом сообщила журналистам 19 августа министр образования региона Алевтина Шевелёва. При этом, отметила она, Роспотребнадзор и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили рекомендации по организации дистанционного обучения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

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»Мы нацелены максимально сохранить здоровье детей и обеспечить их безопасность. При этом никакой отмены классической школы, живого контакта учителя и ребёнка не было, не будет и не планируется», — подчеркнула Алевтина Шевелева.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные линейки 1 сентября в школах Тульской области планируют провести только для учеников первых и 11-х классов.