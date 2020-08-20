Саратов, , 10:16 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 августа коронавирус подтвержден у 11 308 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 97 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7196 человек, за сутки — 113 пациентов. С момента наблюдения скончались 67 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Среди новых заболевших — 19 человек из числа контактных, в 78 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 29 человека, трое — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 321,5 тыс. исследований, за сутки — 2,5 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, медицинские учреждения Саратовской области получат из федерального бюджета дополнительное финансирование.

Читайте также: Саратовские больницы получат из федерального бюджета более 362 млн рублей