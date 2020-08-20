Ханты-Мансийск, 20 августа 2020, 09:30 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 84 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Основные очаги заражения: Нижневартовск — 24 положительных теста; Сургут — 19; Урай — 10; Нефтеюганск — 5.
Всего с начала пандемии в Югре на 20 августа зарегистрировано 18 831 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 989 человек, 154 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 20 августа составляет 0,77.