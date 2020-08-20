Париж, , 09:30 — REGNUM По данным главного управления здравоохранения Франции, приложение StopCovid, запущенное правительством страны для выявления случаев контакта с носителями SARS-CoV-2, было загружено 2,3 миллиона раз, передает BFM TV.

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«На сегодняшний день использовали 1169 QR-кодов и получили 72 уведомления о контакте с носителями коронавируса», — сообщили в главном управлении здравоохранения Франции, отметив всё ещё очень низкий уровень использования мобильного приложения населением.

Как сообщало ИА REGNUM, ношение защитной маски станет обязательным с утра пятницы, 21 августа 2020 года, во всём французском городе Тулуза из-за активного распространения эпидемии.

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