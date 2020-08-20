Томск, , 09:30 — REGNUM Проверку сообщений СМИ об отравлении блогера Алексея Навального в аэропорту Томска проведет управление Роспотребнадзора по Томской области. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Мы опираемся не на заявление, а на информацию СМИ. Информация появилась о том, что произошло отравление (блогера — ред.), и мы вынуждены отреагировать», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в пресс-службе отметили, что в результате того, что в СМИ прошла данная информации, ведомство должно провести проверку, согласованную с прокуратурой.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что блогер был госпитализирован в аэропорту Омска, куда из-за подозрения на его токсическое отравление экстренно сел самолет, направлявшийся из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный.

Также Карамыш отметила, что блогер с утра только пил чай в аэропорту отправления и сделала предположение, что он был отравлен.