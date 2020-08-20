Тула, , 09:24 — REGNUM Справки об отсутствии коронавируса у школьников Тульской области в новом учебном году требовать не будут. Об этом заявила 19 августа министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, сообщили в управлении пресс-службы правительства области.

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Глава регионального минобразования подчеркнула, что школьникам справки об отсутствии коронавируса для начала учёбы не нужны. А вот родителям дошкольников, которые возвращаются в детсады после пропуска более пяти дней, необходимо будет получить в детской поликлинике три документа: справку о состоянии здоровья ребенка, справку о его санитарно-эпидемиологическом окружении, отрицательный результат соскоба на энтеробиоз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для школ Тульской области планируют закупить более 10,6 тыс. рециркуляторов воздуха и 1,5 тыс. бесконтактных термометров для организации «утренних» фильтров и усиления дезинфекционного режима.