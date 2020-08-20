Нижневартовск, Югра, 20 августа 2020, 09:23 — REGNUM Нижневартовский лицей активно готовится к очному режиму работы с 1 сентября в новых санитарно-эпидемиологических реалиях. Педагогический коллектив коллегиально решает организационные вопросы — вёрстка расписания, разведение потоков учеников, формирование второй смены, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алсу Шакирова.
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В связи с требованием Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет.
В лицее отметили, что запасы дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря, перчаток и прочего для санитарной обработки помещений в лицее есть. Для ежедневной термометрии тоже всё готово. Однако есть проблемы с наличием рециркуляторов для очищения воздуха. Они есть, но в недостаточном количестве.
Что касается изменений в учебном процессе, то лабораторные работы по физике и химии, а также занятия по информатике будут проходить в лицее с разбивкой класса на группы: одна часть учеников будет изучать теорию, другая — будет исполнять практическую часть задания.
Отметим, что Нижневартовск является одним из крупнейших городов Югры с численностью населения свыше 277,6 тыс. человек. С начала пандемии на 19 августа, по данным оперативного штаба ХМАО, в городе коронавирус выявили у 2491 человека, из них выздоровели 2259 человек, 26 скончались. На сегодня в столице Самотлора зафиксировано 206 человек с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением или в инфекционном отделении городской больницы.
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