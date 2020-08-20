Нижневартовск, Югра, , 09:23 — REGNUM Нижневартовский лицей активно готовится к очному режиму работы с 1 сентября в новых санитарно-эпидемиологических реалиях. Педагогический коллектив коллегиально решает организационные вопросы — вёрстка расписания, разведение потоков учеников, формирование второй смены, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алсу Шакирова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

В связи с требованием Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет.

«Сейчас решаем вопрос по сокращению классов. Не могу сказать точно, какие классы будем делить, может и не придётся. Будем решать этот момент в течение недели. Но уже известно, что в нашем лицее появится вторая смена. Уже предвидим огорчение родителей. Трудоёмкая задача перед нами стоит в разделении ученических потоков. Разные классы будут начинать обучение в разное время. То же самое с плавающим графиком посещений столовой и переменами. Открываем все запасные входы. Требования Роспотребнадзора мы обязаны исполнить неукоснительно», — пояснила Алсу Шакирова.

В лицее отметили, что запасы дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря, перчаток и прочего для санитарной обработки помещений в лицее есть. Для ежедневной термометрии тоже всё готово. Однако есть проблемы с наличием рециркуляторов для очищения воздуха. Они есть, но в недостаточном количестве.

«В идеале рекомендуется очиститель воздуха в каждый класс. К совершенству стремимся, просим и ждём дополнительное финансирование от муниципалитета на эти цели. Надеемся, что городские власти помогут оснастить лицей в полной мере с санитарными требованиями», — отметила замдиректора.

Что касается изменений в учебном процессе, то лабораторные работы по физике и химии, а также занятия по информатике будут проходить в лицее с разбивкой класса на группы: одна часть учеников будет изучать теорию, другая — будет исполнять практическую часть задания.

«Групп продлённого дня в лицее нет, ранее вторую половину дня наши лицеисты посвящали дополнительному образованию. Сейчас, к сожалению, на время пандемии нам придётся переводить часть учеников на обучение во вторую смену и вопрос с кружками и секциями висит в воздухе. Точно будут дополнительные занятия по безопасности жизнедеятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Планируем приглашать на эти занятия профессиональных медиков и эпидемиологов», — сообщила замдиректора Нижневартовского лицея.

Отметим, что Нижневартовск является одним из крупнейших городов Югры с численностью населения свыше 277,6 тыс. человек. С начала пандемии на 19 августа, по данным оперативного штаба ХМАО, в городе коронавирус выявили у 2491 человека, из них выздоровели 2259 человек, 26 скончались. На сегодня в столице Самотлора зафиксировано 206 человек с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением или в инфекционном отделении городской больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Численность учеников в классах тюменских школ остаётся прежней