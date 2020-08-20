Пермь, , 09:22 — REGNUM В Пермском крае врио губернатора Дмитрий Махонин поддержал идею восстановления историко-архитектурного ансамбля «Усолье Строгановское». Он отметил, что восстановить и вернуть Пермскому краю «Усолье Строгановское» возможно лишь в результате серьезного межведомственного взаимодействия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Посетив историко-культурный комплекс «Усолье Строгановское», Махонин отметил, что это территория c богатым потенциалом и один из немногих сохранившихся историко-архитектурных комплексов, который рассматривается как инновационный проект в сфере культуры и туризма.

Врио губернатора подчернил, что задача региона постараться максимально восстановить исторический облик музейного комплекса и сделать точкой притяжения туристов, жителей и гостей Пермского края.

«В перспективе — развивать маршруты речного транспорта до Усолья. Большой объем работ предстоит по берегоукреплению и проведению коммуникаций. И, конечно, реставрация зданий», — сказал Дмитрий Махонин.

Он заявил, что состоявшеся встрече с главой Березниковского округа обсуждался план по созданию реставрационного центра. Он будет заниматься историческими объектами севера Прикамья.

«Я вырос в Пермском крае и мне близко его культурное наследие. Важно приложить максимум усилий, чтобы восстановить знаковые исторические объекты региона», — отметил Дмитрий Махонин.

По словам начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, на ряде объектов уже проведен ремонт и противоаварийные мероприятия. Он подчеркнул: «Необходимо понимать, что работа по восстановлению комплекса будет не одномоментная, она растянется на 20−30 лет. Но главное в данном случае действовать последовательно и четко видеть цель. И тогда исторический центр Усолья преобразится и станет той территорией, на которую захочется вернуться, где приятно проводить время».

Добавим, на полуострове Старое Усолье сохранилось 49 исторических памятников, являющихся объектами культурного наследия, построенных в XVII—XIX веках. На территории комплекса действует три музея.

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