Стокгольм, , 09:21 — REGNUM Издательство Paradox Interactive объявило, что главный «двигатель» проекта игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Ка'ай Клуни и ведущий сценарист Брайан Митсода оставили свои должности. Об этом 20 августа компания сообщила на странице проекта.

Paradox Interactive отметила, что они больше не являются частью команды Hardsuit Labs, добавив, что это решение издатель и разработчик приняли совместно. Paradox Interactive признала заслуги Клуни и Митсоды в создании сюжетной линии и «тёмного духа игры», пожелав им удачи в будущих проектах.

https://twitter.com/VtM_Bloodlines/status/1296087170982313984

Идея привлечь Брайана Митсоду в качестве главного сценариста принадлежала Ка'аю Клуни, который занимал в Hardsuit Labs должность креативного директора. Митсода работал над созданием оригинальной игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines, которая известна тем, что на момент релиза в ноябре 2004 года представляла собой фактически незаконченный проект.

Тем не менее, благодаря фанатам, которые впоследствии доводили её «до ума» на протяжении многих лет, игра получила статус культовой. Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 11 августа 2020 года сообщили, что они вынуждены отложить её релиз на 2021 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Продолжение Vamprie: The Masquearade — Bloodlines не выйдет в 2020 году