Тула, , 09:18 — REGNUM 10 680 рециркуляторов воздуха и 1518 термометров планируется закупить в преддверии нового учебного года для школ Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. 19 августа министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о подготовке к началу нового учебного года в регионе.

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На закупку средств для усиления дезинфекционного режима выделено 150 млн рублей. Средства родителей не потребуются, отдельно подчеркнула Алевтина Шевелева. Ранее школам были переданы также 682 бактерицидных облучателя-рециркулятора и 212 бесконтактных термометров, они были закуплены для проведения ЕГЭ.

Шевелёва также сообщила, что ко всем образовательным учреждениям будут предъявляться особые требования: помимо установки рециркуляторов, на входах в школы будут организовываться «утренние фильтры» с измерением температуры, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением кабинетов, требующих специального оборудования, занятия в актовом и спортивном залах, библиотеке будут проводиться только для одного класса. Также в школах вводится расписание уроков и график посещения столовой, позволяющие минимизировать контакты школьников между собой. Проведение массовых мероприятий между различными классами и школами запрещено.