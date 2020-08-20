Тбилиси, , 09:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили девять случаев заражения коронавирусом. Эти данные 20 августа были размещены на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1370 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Десять пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1108, или почти 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 6903 человека, в стационаре — 278.

Напомним, по информации главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, в стране напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в четырех районах. По его словам, самая сложная ситуация в муниципалитете Мелия в Сванетии, где ввели карантин, также рост числа носителей коронавируса зафиксирован в Казбеги в крае Мцхета-Мтианети, в Габарданском муниципалитете в Нижней Карталинии и в Кобулети в Аджарии.

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