Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали уже 185 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, с начала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД по региону.

Такое количество происшествий произошло за семь месяцев 2020 года, что больше, нежели в аналогичный период 2019 года. Пойманы 11 тысяч водителей, выезжавших на «встречку».

"В среднем в каждой аварии травмы получили два человека, в каждом третьем случае погиб человек», — комментируют в управлении.

Инспекторы запланировали трёхдневный рейд, в рамках которых будут ловить водителей, которые выезжают на встречную.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по апреля 2020 года в Свердловской области упало число совершаемых ДТП, отмечал глава УГИБДД по региону Алексей Кисляков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале сократилось число ДТП

Читайте развитие сюжета: В Башкирии произошло ДТП с участием двух автомобилей