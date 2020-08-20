Сибай, Башкирия, , 09:23 — REGNUM В Сибае открыли памятник трудовому подвигу основателей города. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров, состоялась в Сибае 19 августа.

Бронзовый монумент создал московский скульптор Вадим Кириллов. Памятник представляет собой стелу в виде шахтного подъемника. На его фоне стоят фигуры мужчины-горняка и женщины-строителя.

Отмечается, что металл и бетон для стелы, а также гранит для облицовки предоставили бизнесмены района.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, открывая памятник, мы отдает дань уважения труженикам, которые построили город. Поэтому очень приятно, что данный монумент создавался усилиями как городской администрации, так и Уральской горно-металлургической компании и предпринимателей.

Отмечается, что Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с 65-летием города.

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