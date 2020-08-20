Москва, , 09:14 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать обувь для детей. Главное правило — нельзя покупать обувь без примерки, сообщается 20 августа на сайте ведомства.

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Предпочтительно выбирать обувь ребенку из натуральных материалов (кожа, текстиль, войлок). Обувь должна свободно облегать ногу, без сжатия. Идеальный способ фиксации детской обуви на стопе — шнуровка.

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Не рекомендуется выбирать остроносую детскую обувь. Лучше отдать предпочтение обуви с просторной круглой носовой частью, чтобы было достаточно места для пальцев. Задник должен быть жёстким.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы. Главное правило — одежда должна быть комфортной и удобной для ребёнка.

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