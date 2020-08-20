Владивосток, , 09:35 — REGNUM Роспотребнадзор Приморья разъяснил, как будут работать школы в период эпидемии коронавируса. Установленные правила обязательны к исполнению и направлены на предотвращение заноса и распространения инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

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Обязательным будет: «входной фильтр» — у каждого входящего в школу должны измерять бесконтактным способом температуру тела, регулярные влажные уборки, процедуры обеззараживания воздуха, наличие антисептиков в доступных для детей местах.

«Ношение масок для учеников необязательно, поскольку они болеют редко и чаще переносят инфекцию в лёгкой, бессимптомной форме», — сказали в Роспотребнадзоре.

В случае стабилизации эпидобстановки, в Приморье в полном объёме заработают детские сады. Сейчас действуют лишь дежурные группы.

Все учебные учреждения приступят с 1 сентября к работе в штатном режиме с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Губернатор Олег Кожемяко призвал не слишком загружать учеников в первые дни учёбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе обязательных требований Роспотребнадзора — педагоги будут на уроках в защитных масках. Учитель русского языка и литературы из Приморья Светлана Торопцева, комментируя такие рекомендации, сказала, что не видит смысла в масочном режиме лишь для учителей.