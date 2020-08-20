Москва, , 09:06 — REGNUM В России и Соединенных Штатов слово «дружба» отличается по смыслу, заявил телеведущий Владимир Познер в личной колонке на сайте «Познер Online».

По его словам, если в России вы знакомите человека и говорите «это мой друг», то вы тем самым делаете заявление и человек понимает, что «он не просто ваш приятель, а друг».

«И это имеет определенные звучание, что я этому человеку доверяю, что я его люблю, что он мне близок, то есть этим словом я все это говорю», — сказал Познер.

Вместе с тем, добавил телеведущий, в США слово «друг» не всегда является выражением особого отношения к человеку. В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски, резюмировал Познер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Познер заявил, что в России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада. Телеведущий рассказал, что «некоторый комплекс неполноценности» сформировался в высших кругах России давно. Он отметил, что ещё во времена Пушкина представители элиты вели переписку на французском языке.

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