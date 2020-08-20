Лима, 20 августа 2020, 09:02 — REGNUM Россия передала Перу партию молекулярных тестов для выявления коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения Перу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»
Читайте также: Венесуэла получила от России свыше 43 тыс. тестов на COVID-19
Уточняется, что тесты были получены накануне утром, 19 августа, в рамках оказания гуманитарной помощи.
Видео опубликовано: INS PERÚ
Уточняется, что стоимость партии тестов превышает $216 тысяч.
Ещё 20 тысяч таких тестов были переданы парламенту Андского сообщества наций, в состав которого входят Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венесуэлу были доставлены 450 комплектов тест-систем российского производства для диагностики нового типа коронавируса. Груз в Боливарианскую Республику был доставлен госагенством «Рособоронэкспорт» в рамках оказания гуманитарной помощи в борьбе с распространением COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: РФ направила в Гвинею тест-системы для диагностики коронавируса