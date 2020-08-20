Лима, , 09:02 — REGNUM Россия передала Перу партию молекулярных тестов для выявления коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения Перу.

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Уточняется, что тесты были получены накануне утром, 19 августа, в рамках оказания гуманитарной помощи.

«Национальный институт здравоохранения (INS) от имени Минздрава (MINSA) получил от Российской Федерации 50 тысяч молекулярных тестов для скрининга COVID-19», — говорится в сообщении института в Facebook

Видео опубликовано: INS PERÚ

Уточняется, что стоимость партии тестов превышает $216 тысяч.

Ещё 20 тысяч таких тестов были переданы парламенту Андского сообщества наций, в состав которого входят Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венесуэлу были доставлены 450 комплектов тест-систем российского производства для диагностики нового типа коронавируса. Груз в Боливарианскую Республику был доставлен госагенством «Рособоронэкспорт» в рамках оказания гуманитарной помощи в борьбе с распространением COVID-19.

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