Москва, , 09:01 — REGNUM В России с 20 августа начала работать всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных товаров и принадлежностей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Горячая линия будет работать круглосуточно. Специалисты ведомства разъяснят гражданам какие документы должны сопровождать товары для детей, какие сведения должны быть маркировке изделия и т. д.

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества школьных товаров принадлежностей продлится до 2 сентября 2020 года. Звонок бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно на горячие линии Роспотребнадзора перед началлм нового учебного года поступает порядка 1000 вопросов и жалоб.

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