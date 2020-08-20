Биробиджан, , 08:56 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки скончался ещё один пациент с коронавирусом, всего в области с момента начала пандемии умерли девять носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в регионе выявили 587 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — четыре. Полностью излечились 525 человек. В стационарах продолжают лечение 15 пациентов. 38 человек лечатся амбулаторно на дому. В больницах региона 70 человек проходят лечение от пневмонии.

За сутки в Еврейской АО провели 96 тестов на коронавирусную инфекцию.

Один носитель коронавируса находится в тяжёлом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.