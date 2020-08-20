Саратов, , 10:15 — REGNUM За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей. Об этом рассказала заместитель председателя регионального правительства Ирина Седова.

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Классные руководители области с 1 сентября будут получать федеральную надбавку в размере 5 тыс. рублей. В Саратовскую область из федерального бюджета на эти цели направят почти 373,9 млн рублей, выплаты получат свыше 14 тыс. учителей. В области также сохранена и региональная доплата классным руководителям, в среднем она составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на доплаты классным руководителям в школах будет направлено около 25 млрд рублей в 2020 году.

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