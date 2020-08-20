Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Билл Питерс заболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил спортивный директор клуба Олег Гросс.

Как передаёт ТАСС, у 54-летнего Питерса уже подтверждён диагноз COVID-19. Заболевание проходит бессимптомно.

За день до этого в городе отменили матч между «Автомобилистом» и «Трактором» (Челябинск), который должен был состояться в Екатеринбурге. Причиной называлась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 842 случаев заражения коронавирусом.

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